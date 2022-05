Voetbal Kort | FA en Everton onderzoeken gooien vuurpijl door Richarlison

Morgen City-Real Carlo Ancelotti vol lof over bescheiden Karim Benzema: ‘Hij is spits, leider én een teamspeler’

Veel ogen zijn gericht op Karim Benzema tijdens het eerste duel tussen Manchester City en Real Madrid van morgen in de halve finales van de Champions League. De spits van de Spanjaarden had een grote rol in de eliminatie van Paris Saint-Germain en Chelsea. Kan hij ook de Engelse kampioen vloeren?

25 april