Voetbal Kort | Dominique Janssen en Jill Roord loodsen Wolfsburg naar Duitse beker

Liverpool op papier favoriet voor CL-eindzege, maar ja: het is Real Madrid in een finale

Parijs is vanavond het decor voor een historisch duel. Nooit eerder speelden twee clubs tegen elkaar die samen maar liefst negentien keer de Champions League of Europacup 1 wonnen. Het levert een heerlijke trip down memory lane op, van de jaren 50 tot heden.

18:02