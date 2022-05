Voetbal Kort | Botman met Lille onderuit tegen Monaco, Arteta verlengt contract bij Arsenal

Danjuma moet mogelijk tweede halve finale tegen Liverpool missen

Het is nog niet zeker dat de Nederlander Arnaut Danjuma Groeneveld dinsdag meedoet in de halve finale van de Champions League namens Villarreal tegen Liverpool. Trainer Unai Emery zei tijdens de persconferentie voor de wedstrijd dat de aanvaller last heeft van zijn voet.

2 mei