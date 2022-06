Voetbal Kort | Ajax oefent tegen Duitse clubs, Sparta haalt oude bekende terug als hoofdsponsor

Met video Cristiano Ronaldo ontsnapt aan rood na onbesuisde tackle: ‘Klassen­jus­ti­tie? Dat helpt altijd mee’

Cristiano Ronaldo was na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Tsjechië (2-0) opnieuw de meest besproken man aan Portugese zijde. Ditmaal ging het echter niet over een doelpunt van de sterspeler, maar over een grove tackle.

10 juni