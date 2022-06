Vluchteling Awer Mabil helpt Australië met rake penalty aan WK-ticket: ‘Ik wist dat ik zou scoren’

Awer Mabil was blij dat hij maandag een belangrijk aandeel had in het bereiken van het WK voetbal door Australië. De 26-jarige vleugelspeler van de Turkse club Kasimpasa benutte tegen Peru de zesde strafschop en zag vervolgens doelman Andrew Redmayne de beslissende penalty van Alex Valera stoppen.

,,Ik wist dat ik zou scoren. Het was de enige manier om Australië te bedanken namens mijn familie”, zei Mabil, die werd geboren in een vluchtelingenkamp in Kenia nadat zijn ouders Soedan waren ontvlucht. Hij overleefde als kind met één maaltijd per dag en speelde in Kenia veel met een bal om de tijd te doden.

,,Ik ben geboren in een hut, een kleine hut. Mijn hotelkamer hier is zeker groter dan de hut, de kamer die we als gezin hadden in dat vluchtelingenkamp,” vertelde Mabil na het duel in Doha. ,,Dat Australië ons in hun land op wilde nemen, gaf mij en mijn broers en zussen en mijn hele familie een kans op een goed leven. Ik ben blij dat ik Australië nu heb kunnen bedanken voor de kans die ze mijn familie hebben gegeven.”

Mabil woont sinds 2006 in Australië en begon zijn profvoetballoopbaan bij Adelaide United. Daarna stapte hij over naar de Deense club FC Midtjylland, dat Mabil uitleende aan Kasimpasa.

Volledig scherm Bondscoach Graham Arnold (r) valt Martin Boyle in de armen na de gewonnen strafschoppenserie. © ANP / EPA

Bondscoach Graham Arnold stond onder flinke druk omdat Australië er niet in was geslaagd zich rechtstreeks voor het WK te kwalificeren. De Australische bond hield vertrouwen in de bondscoach. ,,Ik ben op dit moment behoorlijk sprakeloos omdat niemand in Australië ons nog een kans gaf”, aldus Arnold. ,,Veel spelers hadden het gevoel dat we vanuit Australië niet echt gesteund werden. Maar ze bleven erin geloven en dat is het belangrijkste. Ik ga vanavond met ze van een biertje genieten.”

Het had niet veel gescheeld of Arnold was eerder dit jaar gestopt als bondscoach van Australië. De oud-spits van onder meer Roda JC en NAC testte dit jaar twee keer in drie maanden tijd positief op het coronavirus. De 58-jarige trainer verbleef daarom lange tijd in isolatie en daar had hij veel moeite mee.

,,Om spelers te spreken via Zoom, vind ik helemaal niets. Het is niet mijn manier van coachen”, aldus Arnold. ,,Ik kan er eerlijk over zijn, het was bijna een reden om te stoppen als bondscoach. De enige reden dat ik bleef, was de vele opofferingen die mijn spelers hebben gemaakt.”