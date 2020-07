Vlap maakt indruk bij Anderlecht: ‘We zullen een vervelende tegenstander zijn voor Club’

Tim Krul wint clubprijs bij degradant Norwich City: ‘Voel me vereerd’

19:23 Tim Krul is bij Norwich Coty verkozen tot speler van het jaar, een verkiezing onder de supporters. De doelman kreeg vandaag de Barry Butler Memorial Trophy overhandigd als beste speler van het seizoen. Dat verliep voor de Canaries desastreus. Norwich City eindigde het nog niet afgesloten seizoen als hekkensluiter en degradeert naar de Championship. Niettemin was Krul in zijn sas met de clubprijs. ,,Bedankt dat jullie op mij gestemd hebben. Ik voel me vereerd.”