Vlam in de pan in Franse bekerfinale na charge op Mbappé

De finale van de Coupe de France begon al stevig, met linksback Mitchel Bakker in de basis bij PSG. Na amper vijf minuten kreeg Neymar het al zwaar te verduren. De toon was direct gezet. Maar na de charge van Perrin op Mbappé sloeg de vlam in de pan.



Scheidsrechter Delerue strooide met gele kaarten, vooral richting de PSG-bank. Na ingrijpen van de VAR kreeg dader Perrin nog rood. Een trieste aftocht voor de verdediger die zijn laatste wedstrijd speelde voor Saint-Étienne.



Bij PSG zijn de zorgen groot. De ploeg van trainer Thomas Tuchel begint in augustus aan het vervolg van de Champions League, die wordt uitgespeeld in Lissabon. De Parijzenaars nemen het in de kwartfinales op tegen Atalanta Bergamo, waar Marten de Roon en Hans Hateboer onder contract staan. Het is de vraag of de superster dat gaat halen. Hij liep op krukken door de gangen van het stadion.