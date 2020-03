Vlaggen bij Atlético halfstok voor jeugdspeler en oud-speler

De geboren Madrileen, die dertien interlands voor Spanje speelde, veroverde met Atlético in 1974 na verlies van de finale van de Europa Cup 1 wel de wereldbeker voor clubs en twee jaar later de Spaanse beker. De Madrileense club organiseerde in 1980 een afscheidswedstrijd voor Capón in het oude stadion Vicente Calderón.



Bij het huidige onderkomen, Wanda Metropolitano, werden de vlaggen zaterdag al halfstok gehangen vanwege de dood van de 14-jarige Christian Minchola. De aanvaller was bezig aan zijn zesde jaar in de jeugdopleiding van Atlético. Op de website van de club brachten directeur Miguel Angel Gil, trainer Diego Simeone en aanvoerder Koke een eerbetoon aan Minchola. ,,Het leven is erg oneerlijk", aldus Koke.



Onduidelijk is of de twee 'Rojiblancos' aan het coronavirus zijn overleden. Volgens Spaanse media is dat in het geval van Minchola in ieder geval niet zo.