Vitesse hoeft Serie A-topschutter Immobile niet te vrezen

Op non-actief gezette Bielsa plotseling weer een optie voor Chili

12:43 ‘El Loco’ Marcelo Bielsa is bij Chili in beeld om de vacante bondscoachpositie weer in te vullen. De grillige Argentijn werd gisteren plotseling op non-actief gezet door Lille OSC. Dat deed de club in een summiere, schimmige verklaring op de website. Nu lonkt voor Bielsa, die dus niet officieel ontslagen is, een rentree bij de Chileense nationale ploeg.