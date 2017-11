Vitesse heeft niets te verliezen in Rome

Doelman Remko Pasveer keert vanavond in de uitwedstrijd tegen Lazio voor de Europa League mogelijk terug bij Vitesse. Hij ontbrak zondag in de verloren uitwedstrijd tegen FC Groningen (4-2) door een lichte blessure. Pasveer ondergaat donderdagochtend in Rome nog een laatste test.



Met twaalf punten uit vier groepswedstrijden is Lazio al zeker van Europese overwintering. Vitesse heeft nog maar één punt en moet in Rome winnen om misschien nog in de race te kunnen blijven. ,,Lazio is het sterkste team uit de poule'', betoogde coach Henk Fraser van Vitesse. ,,Ik vind de individuele kwaliteiten goed en als team staat Lazio uitstekend. De tactiek is heel lastig te bespelen."



Fraser toonde zich een realist. ,,Onze kansen zijn, helaas, minimaal. Maar er bestaat zoiets als prestige, eergevoel. Daar moeten we voor strijden. Voor het Nederlandse voetbal en bovenal ook voor de ruim 1700 supporters die ons in Rome komen steunen."



Het duel met Lazio in Arnhem eindigde in 2-3. Verdediger Stefan de Vrij krijgt mogelijk rust bij de Italiaanse ploeg.



Vermoedelijke opstelling Vitesse: Houwen/Pasveer; Lelieveld, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Ali, Foor; Rashica, Matavz, Mount.