Virgil van Dijk wint League Cup met Liverpool, Kepa de schlemiel bij Chelsea in bizarre penaltyserie

Een kansenverhouding van 20-11 in het voordeel van Liverpool, drie afgekeurde goals van Chelsea en eentje van Liverpool. Caoimhin Kelleher en Edouard Mendy waren vanavond de grote uitblinkers op Wembley, waar gedurende 120 minuten (plus nog zo'n vijftien minuten extra tijd) niet werd gescoord. In minuut 119 werd Chelsea-doelman Mendy afgelost door Kepa Arrizabalaga, de Baskische keeper die in 2019 al een hoofdrol speelde in de League Cup-finale.



Hij weigerde zich toen door coach Maurizio Sarri te laten vervangen door Willy Caballero, waarmee hij alle ogen op zich gericht wist. Kepa kon zijn brutale actie toen niet waarmaken, want Manchester City won die penaltyserie toen met 4-3. City won de League Cup de afgelopen vier seizoenen en kwam daarmee op acht eindzeges in het tweede bekertoernooi van Engeland. Liverpool won de prijs vanavond voor de negende keer en is daarmee weer alleen recordhouder. Tien jaar geleden won Liverpool de League Cup voor het laatst, toen Cardiff City na strafschoppen werd verslagen met Kenny Dalglish als coach en Dirk Kuyt als scorende invaller.