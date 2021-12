Virgil van Dijk test positief en mist wedstrijd van Liverpool tegen Newcastle

Bekijk hier de uitslagen en standen in de Europese topcompeti­ties

Zondag 12 december 2021 stond uiteraard in het teken van Max Verstappen, maar er waren ook veel mooie wedstrijden in de Europese topcompetities. Bekijk hieronder de uitslagen en standen in de Premier League, Bundesliga, La Liga, Jupiler Pro League, Serie A en Ligue 1.

12 december