Virgil van Dijk na zege op Ajax: ‘Zij begonnen goed, maar wij slaan op de juiste momenten toe’

Met samenvattingVirgil van Dijk is na de 0-3 overwinning op Ajax zeker van overwintering in de Champions League met Liverpool. ,,We sloegen op de juiste momenten toe", was de logische conclusie van de Oranje-captain.

Ajax begon vanavond nog goed en kreeg in het eerste kwartier via Steven Berghuis zelfs twee goede kansen op de 1-0, waarna ook Dusan Tadic nog een goede kans op de openingstreffer liet liggen namens Ajax. Tot aan de 40ste minuut gaf Ajax achterin niets weg, maar na fouten van rechtsback Jorge Sánchez en doelman Remko Pasveer sloeg Mohamed Salah in de 42ste minuut toe met de 0-1. ,,Het was van te voren ook wel te verwachten dat het lastig zou worden in de openingsfase, dat Ajax daarin zou gaan stormen. Zij moesten winnen en dus wisten we wat we konden verwachten, maar we hebben die fase overleefd", zei Van Dijk na afloop bij RTL7.



,,Richting het einde van de eerste helft beginnen we te voetballen en net voor rust slaan we toe. Dat was voor ons een goal op het juiste moment. Net na rust scoorden we nog twee keer en dan is het klaar. Je weet dat zij na rust moeten komen, maar we slaan snel toe en dan is het game over. Daarna hebben we krachten kunnen sparen met wat wissels en frisse benen in het veld kunnen brengen, waardoor Ajax het zwaar had. Dat hebben we bij vlagen goed gedaan, al kan het bij ons nog veel beter. Ik denk dat Kenneth Taylor goed inviel bij Ajax", sprak Van Dijk, die mooie duels uitvocht met Brian Brobbey. ,,Ik vind hem een groot talent. Hij is snel, sterk en kan goed afwerken. Hij had vooraf gezegd dat hij zou gaan scoren, maar dat heeft hij niet gedaan. Of hij straks van waarde kan zijn voor Oranje op het WK? Natuurlijk heeft hij zijn kwaliteiten, maar dat is aan de bondscoach.”

Volledig scherm Virgil van Dijk. © REUTERS

Brobbey wist na afloop ook dat Ajax het in het eerste halfuur had laten liggen. ,,We willen winnen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. De eerste twintig minuten waren top, daarin hadden we echt moeten scoren. Als we die kansen benutten loopt het heel anders. Zij hebben maar een kans nodig, dus daarmee maken we het onszelf heel moeilijk", zei Brobbey. ,,Na rust krijgen we snel twee tegengoals. Daarna is het wel klaar. Als we elke wedstrijd zo spelen zoals de eerste twintig minuten, gaan we heel veel wedstrijden winnen. Ja, ook in de Europa League", zei Brobbey, die blij was met de complimenten. ,,Nee, normaal gesproken doen complimenten me niet veel na een nederlaag, maar als het van Virgil van Dijk komt natuurlijk wel.”

Volledig scherm © Pro Shots / Stanley Gontha

Klopp: ‘Nooit makkelijk in de Champions League’

Jürgen Klopp was een gelukkige trainer na de uitzege van Liverpool op Ajax in de Champions League. ,,Het is nooit makkelijk om een uitwedstrijd in de Champions League te winnen”, zei hij. ,,En dat is ons wel gelukt. We zitten bovendien bij de laatste zestien ploegen van de Champions League.”

Klopp zag zijn ploeg matig beginnen in de Johan Cruijff Arena. ,,We hadden geluk met dat schot op de paal”, zei hij over een schot van Steven Berghuis op de paal. ,,Ook Dusan Tadic kreeg een goede kans. Maar die bal blokken we ook goed”, doelde hij op een verdedigende actie van Trent Alexander-Arnold.

,,In de slotfase komen we dan toch op voorsprong”, zei Klopp over de 0-1 van Mohamed Salah. ,,En dan zie je ons heel veel vertrouwen krijgen. Darwin Núnez had al 0-2 moeten maken maar raakt de paal. Uiteindelijk maakt hij alsnog de 0-2 en scoort ook Harvey Elliott. Toen was de wedstrijd wel gespeeld. We hebben tweemaal gewonnen van Ajax. We verdienen het om naar de achtste finales te gaan.”

Volledig scherm © ANP