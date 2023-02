Virgil Van Dijk na maand blessureleed terug op trainingsveld bij Liverpool

Met samenvattingen Ajax en AZ door in UEFA Youth League, doelman Setford (16) de redder en Meerdink (19) schittert met hattrick

Ajax en AZ hebben zich via de play-offs geplaatst voor de achtste finales van de UEFA Youth League, de Champions League voor de hoogste juniorenteams. Ajax won in Hongarije met 0-1 bij MTK Boedapest, AZ in Wijdewormer met 5-0 van Eintracht Frankfurt.

8 februari