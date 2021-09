Virgil van Dijk met assist belangrijk voor koploper Liverpool

Samenvatting Van Dijk troost Struijk na rood en hoopt op het beste voor Elliott: ‘Het zag er heel slecht uit’

12 september Pascal Struijk heeft een rode kaart gekregen in de thuiswedstrijd tegen Liverpool. De Nederlandse verdediger viel in de 33ste minuut in, maar werd een kwartier na rust van het veld gestuurd nadat hij na een tackle op de bal op het been van Harvey Elliott terechtkwam. De 18-jarige aanvaller van Liverpool heeft zeer waarschijnlijk zijn kuitbeen gebroken. Liverpool won wel op Elland Road in Leeds: 0-3.