Virgil van Dijk maakt zich op voor tweede CL-titel: ‘Deze finale voelt als beloning voor geduldig revalideren’

Met video AC Milan na elf jaar wachten weer kampioen, De Vrij en Dumfries onttroond met Inter

AC Milan mag zich voor het eerst in elf jaar weer kampioen van Italië noemen. De ploeg van trainer Stefano Pioli had in de kampioenswedstrijd geen kind aan Sassuolo. Terwijl een puntje al genoeg was geweest om de negentiende titel in de clubhistorie vielig te stellen, werd het in het Mapei Stadion 0-3.

22 mei