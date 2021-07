Virgil van Dijk maakt na 285 dagen rentree bij Liverpool in Oostenrijk

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Dijk kwam in Innsbruck in de 69ste minuut binnen de lijnen als vervanger van Nathaniel Phillips. Collega-verdediger Joe Gomez, die ook langdurig was uitgeschakeld, kwam toen eveneens binnen de lijnen. Hij kreeg binnen tien minuten geel.

Hertha won in het Tivoli-stadion in Innsbruck met 4-3. Santiago Ascacibar en Suat Serdar brachten de Duitsers op voorsprong. Sadio Mané en Takumi Minamino bepaalden de ruststand op 2-2. Stevan Jovetic herstelde de marge van twee doelpunten. Alex Oxlade-Chamberlain had in de slotfase het laatste woord namens Liverpool. Bij Hertha kwam Deyovaisio Zeefuik een minuut na Van Dijk in het veld. Javairô Dilrosun mocht beginnen als linksbuiten.