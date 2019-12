Virgil van Dijk in Elftal van het Decennium

Spanning in Schotland helemaal terug na zege Rangers bij Celtic

15:33 Rangers heeft de spanning in de Schotse Premier League weer helemaal teruggebracht. De ploeg van Steven Gerrard won vanmiddag de immer beladen Old Firm bij Celtic (1-2). Het was de eerste zege voor Rangers op de aartsrivaal sinds het najaar van 2010. De Kroaat Nikola Katic werd matchwinnaar.