Virgil van Dijk en Liverpool morsen punten in vermakelijke Merseyside derby

De thuisploeg kreeg de eerste grote kans: Tom Davies raakte na een halfuur de paal. Vlak voor de rust drong Liverpool aan en kwamen de bezoekers dicht bij de openingstreffer. Na een bal tegen de lat kreeg Luis Díaz de kans op 0-1, maar hij trof de paal.



In de tweede helft domineerde Liverpool, maar dacht Everton op voorsprong te komen. Conor Coady liep het thuispubliek na een voorzet van Anthony Gordon juichen, maar de VAR greep in: buitenspel. In de slotfase kregen beide ploegen mogelijkheden om de zege naar zich toe te trekken, maar keepers Jordan Pickford (Everton) en Alisson (Liverpool) blonken uit en hielden hun doel schoon. Al was daar in de slotseconden nog de paal voor nodig bij Everton na een schot van Mohamed Salah. Zo bleef het bij 0-0 in de derby van Liverpool.



Virgil van Dijk kreeg in de 76e minuut nog een gele kaart vanwege een forse charge op Everton-middenvelder Amadou Onana.