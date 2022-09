Virgil van Dijk en Liverpool morsen punten in vermakelijke derby, ook City wint niet

Met samenvattingLiverpool heeft de Merseyside derby tegen Everton niet kunnen winnen. Met Virgil van Dijk de hele wedstrijd in actie eindigde het op Goodison Park in 0-0. Geen (goedgekeurde) goals dus, maar het was zeker geen saai duel.

Het is voor Liverpool het derde puntenverlies van het seizoen in de Premier League. Het team van trainer Jürgen Klopp heeft negen punten na zes wedstrijden. Everton heeft vier punten.

De thuisploeg kreeg de eerste grote kans: Tom Davies raakte na een halfuur de paal. Vlak voor de rust drong Liverpool aan en kwamen de bezoekers dicht bij de openingstreffer. Na een bal tegen de lat kreeg Luis Díaz de kans op 0-1, maar hij trof de paal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de tweede helft domineerde Liverpool, maar dacht Everton op voorsprong te komen. Conor Coady liep het thuispubliek na een voorzet van Anthony Gordon juichen, maar de VAR greep in: buitenspel. In de slotfase kregen beide ploegen mogelijkheden om de zege naar zich toe te trekken, maar keepers Jordan Pickford (Everton) en Alisson (Liverpool) blonken uit en hielden hun doel schoon. Al was daar in de slotseconden nog de paal voor nodig bij Everton na een schot van Mohamed Salah. Zo bleef het bij 0-0 in de derby van Liverpool.



Virgil van Dijk kreeg in de 76ste minuut nog een gele kaart vanwege een forse charge op Everton-middenvelder Amadou Onana.

Hakim Ziyech

Chelsea kwam in derby tegen West Ham United met de schrik vrij. Het elftal van de Duitse trainer Thomas Tuchel kwam in de slotfase terug van een achterstand (2-1) en had daarna geluk dat de scheidsrechter de gelijkmaker van Maxwel Cornet afkeurde.



Michail Antonio zette West Ham in de 63ste minuut op voorsprong en leek daarmee de problemen voor Chelsea, dat niet al te best aan het seizoen is begonnen, nog groter te maken. De invallers Ben Chilwell en Kai Havertz hielpen Chelsea echter aan de winst. Chilwell zorgde een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker door de bal, na die eerst met het hoofd te hebben aangenomen, langs keeper Lukasz Fabianski in het doel te werken (1-1). Chilwell stelde in de 88e minuut Havertz in staat de 2-1 te maken.

Volledig scherm Ben Chilwell. © ANP / EPA

Volledig scherm Virgil van Dijk tijdens een kopduel. © AP Vrijwel direct na de treffer van Havertz schoot Cornet de gelijkmaker binnen. Scheidsrechter Andy Madley werd naar de kant geroepen om te kijken naar een botsing kort daarvoor tussen middenvelder Jarrod Bowen van West Ham en doelman Édouard Mendy van Chelsea. Tot woede van West Ham oordeelde Madley dat Bowen een overtreding had gemaakt. Chelsea, waar Hakim Ziyech op de bank bleef, passeert dankzij de moeizame zege Liverpool op de ranglijst en is voorlopig vijfde met 10 punten. Liverpool heeft 9 punten.

Spurs tweede

Tottenham Hotspur klom naar de tweede plek dankzij winst op Fulham: 2-1. Pierre-Emile Højbjerg en Harry Kane scoorden voor het elftal van trainer Antonio Conte, dat na zes duels op 14 punten staat. Kenny Tete deed het gehele duel mee bij Fulham.



Leeds United verloor met 5-2 bij Brentford. De Colombiaan Luis Sinisterra was één keer trefzeker voor Leeds. De Nederlander Crysencio Summerville verving Sinisterra na een uur. Verdediger Pascal Struijk, die voor het eerst is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, speelde het gehele duel mee bij Leeds.



Newcastle United, met verdediger Sven Botman in de basis, speelde gelijk tegen Crystal Palace: 0-0. Bournemouth stond bij rust met 2-0 achter bij Nottingham Forest, maar won alsnog: 2-3. Oud-Feyenoorder Marcos Senesi bleef op de bank bij Bournemouth.

Manchester City

Manchester City kwam in de uitwedstrijd tegen Aston Villa niet verder dan een gelijkspel (1-1). Kort na rust zette Erling Haaland City op aangeven van Kevin De Bruyne op voorsprong. De Noor bracht zijn doelpuntentotaal al op tien. Een kwartier voor tijd kwam Villa op gelijke hoogte via de Jamaicaan Leon Bailey, die van binnen het zestienmetergebied hard binnenschoot op aangeven van Jacob Ramsey. Bij City viel Nathan Aké tien minuten voor tijd in voor Kyle Walker.

Voor regerend kampioen Manchester City, dat samen met Tottenham Hotspur tweede staat, was het het tweede gelijkspel van het seizoen. Twee weken geleden werd het 3-3 tegen Newcastle United.

Volledig scherm Harry Kane viert zijn goal. © REUTERS

Bekijk hier al onze video's over de Premier League.