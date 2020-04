Virgil van Dijk: ‘Deze periode is onwerkelijk en gek’

Van Dijk beseft dat de prijzen normaal gesproken in deze periode verdeeld worden. ,,Dit zijn vaak de zwaarste weken van het jaar, samen met de periode rond de jaarwisseling", zegt de aanvoerder van het Nederlands elftal. ,,Nu weet je echt niet meer wat er nog gaat gebeuren en speel je andere spelletjes dan voetbal. Je bent ook niet in de stemming om te voetballen. Je mist het wel, maar het is er even niet. We moeten maar wachten op het juiste moment om weer aan de slag te gaan.”



Liverpool voert de Premier League aan met een voorsprong van 25 punten op Manchester City. De koploper werd dertig jaar geleden voor het laatst kampioen.