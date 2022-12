Virgil van Dijk blikt terug op gemiste strafschop tegen Argentinië: ‘Die nacht niet kunnen slapen’

Vera Pauw ontkent aantijgin­gen over wangedrag in Amerikaans rapport en krijgt steun vanuit Ierland

De naam van Vera Pauw, oud-bondscoach van de Oranjevrouwen en nu aan het roer bij het Ierse vrouwenvoetbalteam, valt in een rapport over misdragingen in de Amerikaanse vrouwenvoetbalcompetitie. De 59-jarige Pauw zou onder meer opmerkingen hebben gemaakt over het (over)gewicht van speelsters in haar tijd bij Houston Dash. Pauw ontkent de aantijgingen.

