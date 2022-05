Vincent Kompany vertrekt bij Anderlecht en is op weg naar Burnley

Kompany begon in de zomer van 2019 zijn trainersloopbaan bij Anderlecht. Bij de club uit Brussel was hij als zeer talentvolle verdediger ook zijn profloopbaan begonnen in 2003. Na drie seizoenen bij HSV kwam Kompany in 2008 bij Manchester City. Na de vierde landstitel als aanvoerder sloot Kompany in 2019 zijn spelersloopbaan af, om vervolgens terug te keren naar zijn thuisland.



Kompany kende een zeer lastig begin bij Anderlecht en al snel werd geroepen om zijn ontslag, maar hij hield het uiteindelijk drie seizoenen vol bij de Belgische recordkampioen. In al die seizoenen werd Club Brugge kampioen van de Jupiler Pro League. Kompany was 92 wedstrijden de baas van de club uit Brussel. Hij won 42 keer, speelde 32 keer gelijk en verloor 18 wedstrijden.

,,De club en de coach hebben samen het afgelopen seizoen geanalyseerd en de toekomstplannen besproken. Daarbij is gezamenlijk beslist om de wegen te laten scheiden. Dit gebeurt met veel wederzijds respect en dankbaarheid voor wat er samen bereikt werd”, meldt Anderlecht, dat dit seizoen als derde eindigde achter kampioen Club Brugge en Union. ,,Vandaag overheerst maar één gevoel: ik ben fier dat ik dit nieuwe hoofdstuk ben kunnen starten bij de club van mijn hart. Ik ben nu speler en coach van RSC Anderlecht geweest, maar ik blijf vooral een trouwe supporter van paars-wit”, zegt Kompany. Het is nog niet duidelijk wie zijn opvolger wordt.

Anderlecht eindigde de afgelopen drie seizoenen op plek 8 (seizoen in maart afgelopen door corona), plek 3 (vierde na play-offs) en opnieuw plek 3. Ook in de Belgische Croky Cup of in Europa was er geen succes, met dit seizoen een uitschakeling door Vitesse in de play-offs voor de Conference League.

Volgens bijna alle Belgische en Engelse media is Kompany op weg naar Burnley. Die club degradeerde afgelopen zondag na vijf jaar uit de Premier League, nadat op de slotdag voor eigen publiek werd verloren van Newcastle United en concurrent Leeds United wel won bij Brentford. Wout Weghorst kwam afgelopen januari voor 14 miljoen euro over van VfL Wolfsburg, maar scoorde het afgelopen halfjaar slechts twee keer voor Burnley. Hij liet een clausule in zijn contract opnemen waardoor hij nu transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club.

Volledig scherm Vincent Kompany met Alfred Schreuder, die kampioen werd met Club Brugge voor zijn vertrek naar Ajax. © BELGA

