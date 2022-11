Vincent Janssen redt punt voor Antwerp in topper tegen Club Brugge

De bijzonder actieve Lang had, bij pas zijn vierde basisplaats in de competitie dit seizoen, in veel Brugse kansen een aandeel. Uit een vrije trap van de Oranje-international kopte Denis Odoi al vroeg in de wedstrijd net over. Aan de andere kant moest doelman Simon Mignolet met een redding voorkomen dat Calvin Stengs uit een corner rechtstreeks scoorde.