Vincent Janssen kampioen van Mexico met Monterrey

VideoVincent Janssen is in zijn eerste seizoen bij Club de Fútbol Monterrey direct kampioen van Mexico geworden. De Brabantse spits en zijn ploeggenoten wonnen afgelopen nacht in het Estadio Azteca na strafschoppen van Club América.

Volledig scherm © Getty Images De wedstrijd in het iconische stadion in Mexico-Stad werd met 2-1 gewonnen door thuisploeg Club América, maar omdat CF Monterrey vrijdag de heenwedstrijd ook met 2-1 hadden gewonnen kwam er een verlenging en uiteindelijk een strafschoppenserie om de kampioen van Mexico aan te wijzen in de finale van de play-offs in de Liga MX. Deze werden door Monterrey beter genomen: 2-4 winst. Janssen nam de eerste strafschop in de serie en scoorde vanaf elf meter. De linksbenige spits schoot dwars door het midden raak. Zijn ploeggenoot Stefan Medina scoorde vervolgens niet vanaf elf meter namens Monterrey, maar blij Club América misten twee spelers: Nicolás Castillo en Guido Rodriguez. De Argentijnse spits Rogelio Funes Mori had in de 75ste minuut voor de 2-1 gezorgd. Funes Mori maakte in de nacht van donderdag op vrijdag ook de 2-1 in de heenwedstrijd in Monterrey, door in de blessuretijd te scoren met een prachtige omhaal.

Janssen was net als in de heenwedstrijd in de 57ste minuut ingevallen. De 25-jarige spits uit het Brabantse Heesch, die afgelopen zomer voor 9 miljoen euro overkwam van Tottenham Hotspur, kwam in zijn eerste seizoen bij de Mexicaanse topclub tot tien goals in twintig wedstrijden. Zijn broer en ouders waren vannacht aanwezig in het Estadio Azteca, waar 85.000 toeschouwers de ontknoping in de strijd om de Mexicaanse landstitel bijwoonden.

Bekijk hier de samenvatting

Trefzeker in beker en play-offs

Janssen scoorde in zijn eerste halfjaar bij Monterrey slechts twee keer in dertien competitieduels, maar deed het in de Mexicaanse beker (vijf goals in drie duels) en in de play-offs (drie goals in zes duels) stukken beter. Janssen was in beide kwartfinales tegen Santos Laguna trefzeker, net als in de eerste wedstrijd in de halve finale tegen Necaxa. In de return liep Janssen echter een spierblessure op, waardoor hij niet kon spelen op het WK voor clubs in Qatar. Daar verloor Monterrey in de halve finale van de latere winnaar Liverpool.

Janssen scoorde zeven keer in zeventien interlands voor Oranje, maar zat na Nederland - Zweden (2-0) op 10 oktober 2017 nooit meer bij de selectie van Oranje. Vorig seizoen speelde Janssen slechts 144 minuten voor zijn club Tottenham Hotspur, dat hem in de zomer van 22 miljoen euro overnam van AZ. Janssen scoorde in totaal slechts zes keer in 42 duels voor de club uit Londen. De voormalig jeugdspeler van TOP Oss, NEC en Feyenoord werd in het seizoen 2017/2018 verhuurd aan Fenerbahçe, waar hij vijf keer scoorde in zeventien duels.

Tijd voor een groot feest zal er zeker zijn voor de spelers en supporters van CF Monterrey, maar een lange vakantie zit er niet in voor Janssen en zijn teamgenoten. Op 19 januari gaat de Mexicaanse competitie alweer van start.

Het veroveren van de Mexicaanse titel betekende ook veel voor Antonio Mohamed, de Argentijnse coach die op 14 oktober terugkeerde bij CF Monterrey. Hij beloofde zijn dertienjarige zoon Faryd in 2006 kort voor zijn overlijden dat hij ooit kampioen zou worden met de favoriete club van Faryd. Het was voor CF Monterrey de vijfde landstitel in de clubhistorie. Eerder was de in 1945 opgerichte club de beste van het land in 1986, 2003, 2009 en 2010.

Bekijk hier de 2-1 van Ramiro Funes Mori in Estadio Azteca

Bekijk hier de prachtige goal van Ramiro Funes Mori in het heenduel in Monterrey

CF Monterrey heeft vannacht de eerste wedstrijd in de finale om het Mexicaanse kampioenschap gewonnen. De Argentijnse spits Rogelio Funes Mori maakte in blessuretijd de winnende 2-1 tegen Club América. In de nacht van zondag op maandag (02.15 uur) is de beslissende return in het Estadio Azteca in Mexico-City. Vincent Janssen moest het WK missen door een spierblessure, maar viel vannacht in de 57ste minuut in. #rayados #monterrey #cfmonterrey #clubamerica #ligamx #ligabbvamx #mexico 646 Likes, 0 Comments - AD Sportwereld (@adsportwereld) on Instagram: "CF Monterrey heeft vannacht de eerste wedstrijd in de finale om het Mexicaanse kampioenschap..."

Rayados on Twitter 🏆🌟| ¡LA PRIMERA DEL 'TORO'! 🇳🇱🐂 ¡A seguir rompiéndola , @vincentjanssen! 🔥 #RayadosCampeón 🔵⚪ #SíSeHizo ✅

Volledig scherm Vincent Janssen wenst doelman Marcelo Barovero succes nadat hij zelf de eerste strafschop heeft benut namens CF Monterrey. © REUTERS

Volledig scherm Antonio Mohamed © REUTERS

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images