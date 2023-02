Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp helpen Antwerp aan winst

Frenkie de Jong en Erik ten Hag hebben elkaar niet meer nodig en staan vanavond tegenover elkaar

Onder Erik ten Hag beleefde Frenkie de Jong, in zijn laatste jaar bij Ajax, zijn beste seizoen tot nu toe. Vier jaar later treffen de twee elkaar weer, nu als tegenstanders, en voetbalt De Jong bij FC Barcelona eindelijk zoals hij destijds in Amsterdam deed. Niet dat Ten Hag toen direct een middenvelder in hem zag.