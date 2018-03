Vijf supporters West Ham United bestraft met levenslang stadionverbod

Een paar toeschouwers renden het veld op, iets wat zeker in Engeland streng verboden is. De spelers van West Ham reageerden woest. Pablo Zabaleta en James Collins joegen twee veldbetreders weg, aanvoerder Mark Noble haalde een ander eigenhandig neer. Een oudere man liep met de hoekvlag in zijn handen over het veld, wat door Engelse media werd gezien als een verwijzing naar een massaal supportersprotest uit 1992 toen een boze fan de hoekvlag in de middenstip plantte en daarnaast ging zitten.



De eigenaren David Sullivan en David Gold verlieten tijdens de wedstrijd het stadion. Ze werden op het ereterras bekogeld met muntstukken en andere voorwerpen vanuit het publiek. West Ham staat slechts twee punten boven de degradatiestreep in de Premier League.