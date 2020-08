Vijf redenen waarom FC Barcelona tóch gaat winnen van topfavoriet Bayern

De aanwezigheid van de Argentijnse superster is al een reden op zich waarom FC Barcelona kans maakt tegen Bayern. De Vlo is ook op 33-jarige leeftijd nog de man om wie alles draait. Barça is meer dan ooit afhankelijk van zijn grillen en goals. Tegen Napoli prikte hij wéér raak. Hij tekende daarmee voor doelpunt nummer 115 in het miljoenenbal. Topscorer Cristiano Ronaldo (130) is al uitgeschakeld, dus heeft Messi de uitgelezen kans om in te lopen op zijn rivaal.



Messi zal bovendien mooie herinneringen koesteren aan duels met Bayern München. In 2015, het jaar waarin de Duitsers de laatste horde waren richting de gewonnen finale, maakte hij twee goals tegen de Rekordmeister. Zijn tweede doelpunt was er een van ongekende schoonheid. Met een onnavolgbare kapbeweging liet hij de kansloze topverdediger Jerome Boateng op zijn achterste vallen.