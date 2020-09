Vijf redenen om uit te kijken naar de start van La Liga

1. Storm in Barcelona

Gaat hij wel? Gaat hij niet? Ronald Koeman had nog niet bij zijn droomclub FC Barcelona getekend, of het ging alleen nog maar over Lionel Messi. Na een voor zijn doen mager seizoen met 25 doelpunten en 22 assists wilde de beste voetballer van de wereld weg. Een enorme schok, hij speelt al 20 jaar bij de club. Het goede nieuws: hij blijft. Het slechte nieuws: de discussie ook.

Natuurlijk Messi is er nog bij, maar misschien wel tegen wil en dank. Zijn aflopende contract is bijvoorbeeld niet verlengd. Straks gaat hij in juni alsnog. Voor niets. Vang dat maar eens op. Los van Messi stralen de sterren van Barcelona toch al even wat minder. Ja ze hebben Frenkie de Jong, maar het elftal is dringend aan verjonging toe. Alleen kopen, dat gaat ze de laatste jaren in Camp Nou niet zo goed af.

Nee, ze zullen Ivan Rakitic en straks waarschijnlijk ook Luis Suárez (Juventus? Atlético Madrid?) nog gaan missen. Net als Marc-André ter Stegen, die geblesseerd is. Geen fijn vooruitzicht voor de start, al is Barça de eerste twee speelrondes vrij. Tijd die Koeman waarschijnlijk hard nodig heeft. Hij kreeg Oranje weer op de rit, maar je hoeft geen weerman te zijn om boven Barcelona een storm te voorspellen.

Volledig scherm Barcelona heeft nog twee weken langer de tijd om zich voor te bereiden op de competitiestart. Lionel Messi staat weer op het trainingsveld. © REUTERS

2. Rijpen van Real

Operatie uitverkoop noemen ze het in Spanje. WK-held James Rodríguez ging al naar Everton en bij de Koninklijke hopen ze dat ook grootverdiener Gareth Bale nog vertrekt. Daarnaast mag er nog een groepje spelers weg dat nooit écht doorbrak. Het gaat vooralsnog tranquilo, maar de transfermarkt is nog een maand open. Ach, vergeleken met rivaal Barcelona zijn de problemen in Madrid marginaal.

Zinedine Zidane heeft in zijn tweede termijn als trainer bij de club ook weer wat te kiezen. De breedte van de selectie hielp hem na de corona-onderbreking al aan de titel. Natuurlijk zijn Ramos, Benzema en Kroos ook op leeftijd, er zijn ook veel spelers die alleen maar beter worden. Denk aan de Brazilianen Vinicius en Rodrygo, maar ook Marco Asensio en het Noorse wonderkind Martin Martin Ødegaard, dat eindelijk zijn kans lijkt te krijgen.

Volledig scherm Vinicius Júnior is met Rodrygo het kroonjuweel van Real Madrid. © EPA

3. Suárez in Madrid?

Stel je eens voor: Luis Suárez bij Atlético Madrid. Volgens Spaanse media probeert Diego Simeone hem daartoe te verleiden. Het is de topspits die hij zo goed kan gebruiken. Eentje die 25 doelpunten in een seizoen maakt, waardoor ‘Atleti’ zich weer in de titelstrijd kan mengen. Het doet denken aan het laatste kampioenschap in 2014. Wie gaf ze het laatste zetje? Juist, de van Barcelona losgeweekte David Villa.

Met de Uruguyaan zal het vuurtje weer regelmatig oplaaien. Al is German ‘Mono’ Burgos er niet meer om, aan de rand van het veld, de kastanjes uit het vuur te halen. De trouwe assistent van Simeone gaat na tien jaar op eigen benen verder. Wie blijft? Simeone uiteraard, sleutelend aan een nieuwe vechtmachine. Suárez zal hem ongetwijfeld soepeler laten lopen.

Volledig scherm Diego Simeone gaat zijn tiende seizoen als trainer bij Atlético Madrid in zonder zijn maatje en vaste assistent Germán 'Mono' Burgos. © BSR

4. Sevilla outsider

Sevilla is na Atlético nog een outsider in de Spaanse titelrace. Waar de eerste buitenlandse aanvoerder van de club sinds Diego Maradona bovendien terug is. Ivan Rakitic voelde zich een jaar geleden als een zak aardappelen behandeld door Barcelona, maar kwam toen niet weg. Nu wel. Bij Sevilla FC moet hij met zijn leiderschap, creativiteit en diepgang een belangrijke pion worden, net als hij eerder was van 2011 tot 2014.

Zo staat het althans op de tekentafel van td en meesterbouwer Monchi, die met Oscar Rodríguez nog een veelbelovende middenvelder heeft vastgelegd. Zij moeten het vertrek van Éver Banega wel op kunnen vangen.

Maar om echt mee te doen zal Sevilla een spits moeten hebben die scoort. Natuurlijk was Luuk de Jong de held in de Europa League met doelpunten in de halve finale tegen Manchester United en twee in de finale tegen Inter, in La Liga zal de kopspecialist er meer moeten maken dan de zes van afgelopen seizoen.

Volledig scherm Kan Europa League-held Luuk de Jong Sevilla ook in La Liga succes brengen? © BSR Agency

5. Emery terug in Spanje

Nee, Villarreal CF is geen outsider of dark horse. Of het moet gaan om de Europa League. Daar kwalificeerde El Submarino Amarillo zich voor en met Unai Emery heeft het een trainer die weet hoe hij een Europese campagne start. Drie keer op een rij won hij het toernooi met Sevilla om later ook met Arsenal de finale te halen. Niet snel daarna volgde ontslag, nu krijgt hij een herkansing.

Bij de nummer 5 van afgelopen seizoen kan Emery niet meer beschikken over technicus/medisch wonder Santi Carzorla. Toch krijgt hij er met Dani Parejo van streekgenoot Valencia geen mindere middenvelder voor terug. Ook om naar uit te kijken: Real Madrid stalt bij Villarreal het Japanse supertalent Takefusa Kubo. Ze kunnen weleens gaan verrassen. In Europa, maar zeker ook in Spanje.

Volledig scherm De technisch zo begaafde middenvelder Santi Cazorla is weg bij Villarreal, maar daar hebben ze wel Dani Parejo én Takefuso Kubo voor terug. © AFP