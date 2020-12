Vierde trainer van AA Gent dit seizoen is een oude bekende: Hein Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck is de opvolger van Wim De Decker, die donderdag na de nederlaag tegen Slovan Liberec (2-1) in de Europa League werd ontslagen. De Decker (na 17 duels ontslagen) was al de derde trainer die Gent dit seizoen wegstuurde, na de Deen Jess Thorup (na twee duels) en Laszlo Bölöni (na drie duels). De Decker nam het half september over van de Roemeen. Bölöni was half augustus na een teleurstellende competitiestart Thorup opgevolgd.



In de competitie staat Gent twaalfde met 16 punten uit veertien duels. In de Europa League is de club al uitgeschakeld, nadat het de eerste vijf duels allemaal verloor.