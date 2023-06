Vier jaar cel voor man die Mark van Bommel met pistool bedreigde om profcontract te krijgen

zaterdag 21.00 uur Manchester City wordt bewierookt, maar daar hoort ook volgens Pep Guardiola wel een keer de hoofdprijs bij

Natuurlijk werd Pep Guardiola herinnerd aan de nederlaag tegen Chelsea in 2021 in Porto. Het winnen van de Champions League is al zo lang een droom voor Manchester City, het mag geen frustratie worden. Deze keer moet Internazionale opzij worden gezet. ,,Dan zet je die stap als grote club.’’