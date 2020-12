Vier ambtenaren geschorst voor sjoemelen bij Italiaanse taaltest van Suárez

In september deed Suárez een taaltest omdat hij dan op korte termijn Italiaans paspoort kon aanvragen. Daarvoor kwam hij in aanmerking omdat zijn vrouw Italiaanse ‘roots’ heeft. Suárez had kort daarvoor te horen gekregen dat hij niet meer nodig was bij FC Barcelona, en zou met een EU-paspoort gemakkelijker de overstap naar Juventus kunnen maken. De regerend kampioen van Italië zou anders het toegestane quota voor spelers van buiten de EU overschrijden.



De Italiaanse politie concludeerde in september al dat de onderwerpen van het examen waren besproken met Suárez en dat de score al vóór de test was toegekend. Hoofdaanklager Raffaele Cantone zegt nu dat het management van Juventus “actie heeft ondernomen, zelfs op de hoogste institutionele niveaus, om de toekenning van het Italiaanse staatsburgerschap voor Suarez te versnellen”. Officieren van justitie lieten weten dat het onderzoek naar inmenging van “andere personen dan die welke tot de universiteit behoren” nog steeds loopt.