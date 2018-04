Vidal en Bernat terug bij Bayern München

Elia helpt Basaksehir aan overwinning

17:27 Eljero Elia heeft opnieuw zijn waarde bewezen voor zijn Turkse club Medipol Basaksehir. De 31-jarige aanvaller bracht in de gewonnen uitwedstrijd tegen Akhisarspor (1-2) kort na de rust de gelijkmaker op zijn naam. Ploeggenoot Edin Visca zorgde een kwartier voor tijd voor de winst. Elia ging in de 77e minuut naar de kant. Hij maakte twee weken geleden in de topper tegen Besiktas het enige doelpunt (1-0).