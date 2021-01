Vidal en Barella bezorgen Inter zege op Juventus in Derby d’Italia

Bay­ern-trai­ner Flick verbijs­terd na afgang: ‘Ik ben in shock’

14 januari De afgang van Bayern München woensdagavond laat in het Duitse bekertoernooi kwam keihard aan bij trainer Hansi Flick. “Ik ben in shock. We zijn allemaal heel teleurgesteld”, liet hij weten na de nederlaag in de tweede ronde op strafschoppen bij Holstein Kiel.