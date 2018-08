Veteraan Claudio Pizarro begonnen aan 19de seizoen in Bundesliga

Alleen Klaus Fichtel, 22 seizoenen voor Schalke 04 en Werder Bremen, en Oliver Kahn, 20 seizoenen voor Karluher SC en Bayern München speelden nog langer op het hoogste niveau in Duitsland

Pizarro kwam vanmiddag halverwege de tweede helft van het duel met Hannover (1-1) in het veld voor Florian Kainz. Het was zijn 447ste wedstrijd in de Bundesliga. Op lijst van topscorers aller tijden staat de spits uit Peru met 192 goals vijfde achter Gerd Müller (365), Klaus Fischer (268), Jupp Heynckes (220) en Manfred Burgsmüller (213). Laatstgenoemde speelde net als Pizarro 447 Bundesliga-wedstrijden.