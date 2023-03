‘Verzoek tot Russisch paspoort voor Quincy Promes afgewezen’

Het Ministerie van Sport in Rusland heeft het verzoek tot het verkrijgen van een Russisch paspoort voor Quincy Promes afgewezen. Dat melden Russische media. Promes liet eerder al via zijn advocaat Robert Malewicz weten het verzoek niet zelf te hebben ingediend. Het verzoek blijkt vanuit zijn voetbalclub Spartak Moskou te zijn gekomen.

Spartak Moskou zou een brief hebben gestuurd naar het Russische Ministerie van Sport om Promes te helpen bij het verkrijgen van het Russische staatsburgerschap. Het ministerie heeft dit verzoek geweigerd in verband met de strafzaak die vrijdag van start gaat in Nederland. Promes wordt ervan verdacht op een familiefeest zijn neef met een mes te hebben aangevallen. Uit afgeluisterde telefoongesprekken zou zijn gebleken dat Promes zijn neef bewust aanviel en dat het slachtoffer geluk heeft gehad dat hij het heeft overleefd. De ex-speler van onder meer FC Twente en Ajax wordt daardoor verdacht van poging tot moord en ook wordt zijn naam genoemd bij diverse drugszaken.

Eerder liet Promes’ advocaat weten dat de aanvraag van het Russische staatsburgerschap niet het initiatief van de topvoetballer zelf was. ,,Er zijn mensen in zijn omgeving die dat idee van een Russisch paspoort hebben verkend. Het gaat erom dat hij met een Russisch paspoort makkelijker mee zou kunnen op trainingskampen buiten Rusland. Nu moet dat allemaal nog met een visum. Maar Promes wil sowieso geen Russisch paspoort als hij daarmee zijn Nederlandse paspoort kwijt zou raken. Het heeft er dus niks mee te maken dat hij denkt niet uitgeleverd te hoeven worden. Dat is toch al niet aan de orde, want Rusland en Nederland werken op dit moment niet meer samen bij verzoeken tot uitlevering. In die zin helpt een Russisch paspoort dus niks.”

Promes verschijnt vrijdag zoals verwacht niet bij de strafzaak die tegen hem van start gaat. ,,Hij heeft contractuele verplichtingen bij zijn club,” liet zijn advocaat weten. ,,We zijn er in de onderhandelingen met het Openbaar Ministerie niet uitgekomen. Zij willen hem aanhouden als hij naar Nederland komt en hoewel wij denken dat we snel kunnen aantonen dat dat onterecht is, loopt hij dan de kans vast te zitten voor een langere tijd. Minstens voor een aantal weken. Dan komt hij zijn verplichtingen richting Spartak niet na en dat kan hem zijn contract kosten.”

Ondertussen is Promes niet met Spartak Moskou mee op trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Malewicz omdat hij niet helemaal fit is.