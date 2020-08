Vertrouwen voor Bayern: geen speler verloor deze eeuw zo weinig als Joshua Kimmich

In de vijf grootste competities van Europa is er deze eeuw geen speler die procentueel zo weinig nederlagen leed als Kimmich. De Duitser speelde namens Bayern in totaal 222 duels in alle competities en ging slechts 21 keer onderuit, blijkt uit cijfers van Transfermarkt. Aan zijn 9,5 procent verloren duels kan niemand tippen. Tot deze week was Christopher Nkunku nog in het bezit van het record, maar hij ging gisteravond met RB Leipzig onderuit tegen zijn voormalige werkgever Paris Saint-Germain (3-0).

In de Champions League staat de teller van Kimmich in totaal op 44 optredens, waarvan hij er zes verloor. Dit seizoen is hij met Bayern München nog ongeslagen in het miljoenenbal, terwijl Kimmich ook afgelopen seizoen geen nederlaag leed in het grootste Europese clubtoernooi. Juist toen Kimmich in de achtste finales ontbrak, ging de Duitse grootmacht onderuit tegen Liverpool (1-3).

In de top tien is plaats voor drie spelers van het huidige FC Barcelona. Sergio Busquets, Gerard Piqué en Lionel Messi verloren procentueel net iets vaker dan Kimmich. Op de negende plaats staat Maxwell, die linksback was bij grootmachten als Inter, FC Barcelona en Paris Saint-Germain. Tussen 2001 en 2005 verdedigde de Braziliaan de clubkleuren van Ajax, maar die resultaten zijn in dit overzicht niet meegenomen. De eredivisie behoort namelijk niet tot de grootste competities van Europa, in tegenstelling tot de Engelse, Franse, Duitse, Italiaanse en Spaanse.

Volledig scherm Stijlvolle aanname van Dennis Bergkamp. © BSR Agency De hoogst geklasseerde Nederlander is Dennis Bergkamp. De tweebenige aanvaller speelde na de eeuwwisseling nog zes seizoenen voor Arsenal, voordat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen zou hangen. Met de Londenaren boekte hij vooral overwinningen en bleef het aantal nederlagen beperkt tot 28. Bergkamp was onderdeel van het ijzersterke Arsenal dat in 2003/2004 ongeslagen de Premier League veroverde, waarmee het uiteindelijk de bijnaam The Invincibles vergaarde. Arsenal is nog altijd de enige Engelse ploeg die ongeslagen de Premier League-titel pakte.



Arjen Robben staat met 14,8 procent op de 37ste plaats. De aanwinst van FC Groningen beleefde over de grenzen succesvolle periodes bij Real Madrid, Chelsea en vooral Bayern München. De aanvaller speelde in zijn roemrijke carrière 492 wedstrijden in de Europese topcompetities, waarvan hij 73 keer onderuit ging.

Robben's voormalige ploeg neemt het vanavond om 21.00 uur op tegen Olympique Lyon, de club van Memphis Depay en Kenny Tete. De Fransen bereikten de halve finale door Manchester City met 1-3 te verslaan. Bayern München walste in de kwartfinale over FC Barcelona heen en boekte een klinkende 8-2 zege. Kimmich was in dat duel de maker van de 1-5 en is tegen Lyon Bayern's grootste troef in strijd om een plek in de finale.

De wedstrijden in de Champions League zijn te volgen bij Ziggo Sport.