Vertrek voorzitter Bartomeu bij FC Barcelona komt dichterbij

Koeman, Krol en Van der Sar bij genomineer­den voor ‘Beste Elftal Ooit’

5 oktober De Gouden Bal voor de beste voetballer van het jaar wordt in 2020 niet uitgereikt, maar in plaats daarvan gaat France Football op zoek naar het beste elftal ooit. Het Franse voetbalmagazine heeft voor iedere positie tien spelers genomineerd. De ruim 170 voetbaljournalisten vanuit de hele wereld die mogen stemmen, kiezen per positie wie ze de beste speler aller tijden vinden.