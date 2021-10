Vertrek Christian Eriksen bij Inter aanstaande vanwege defibrillator

De 29-jarige Eriksen kreeg een hartstilstand tijdens het duel tussen Denemarken met Finland. Hij werd op het veld adequaat behandeld en leeft nu met een defibrillator. Dat apparaat voorkomt fatale hartstilstanden door indien nodig een schok af te geven, zodat het hartritme snel herstelt.



Een bestuurslid van de Italiaanse voetbalbond liet in het begin van het seizoen al weten dat het verboden is om met een defibrillator te spelen in het land. Internazionale meldt nu ook dat de oud-speler van Ajax in ieder geval dit seizoen niet in Italië mag spelen.



Internazionale wil in de winterstop meewerken aan een vertrek van Eriksen. Bij Ajax speelt Daley Blind met een defibrillator.