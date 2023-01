Verrassende wending: Arnaut Danjuma niet naar Everton maar op weg naar Tottenham Hotspur

Lange tijd leek Arnaut Danjuma naar Everton te verkassen, maar het is Tottenham Hotspur dat met de Oranje-international aan de haal lijkt te gaan. De club uit Londen gaat Danjuma in eerste instantie huren van Villarreal.

Tottenham Hotspur had eerder al de mogelijkheid gehad om Danjuma te strikken, maar de Nederlander leek lange tijd te kiezen voor een avontuur bij Everton. Daar onderging de zesvoudig international ook al een medische keuring, maar na de nederlaag tegen West Ham United volgde het ontslag van coach Frank Lampard in Liverpool. Tottenham Hotspur sloeg vervolgens met succes alsnog toe.

Danjuma zal in eerste instantie verhuurd worden door Villarreal, dat een huursom van 2,5 miljoen pond (zo'n 2,8 miljoen euro) verwacht met een optie tot koop van 27,5 miljoen pond (zo'n 31 miljoen euro). De overstap is nog niet definitief rond, maar het is aannemelijk dat de voormalig speler van NEC snel gepresenteerd zal worden bij de ploeg van Antonio Conte, die zelf vooralsnog weigert bij te tekenen en met extra versterkingen de Champions League hoopt te halen. Tottenham staat nu vijfde met drie punten minder dan Newcastle United en Manchester United.

Met de transfer naar Tottenham Hotspur keert Danjuma terug in Engeland. Daar speelde hij tussen 2019 en 2021 al voor AFC Bournemouth. Voor die tijd was de aanvaller ook actief voor NEC en Club Brugge. In de zomer van 2021 maakte Villarreal 23,5 miljoen euro over naar AFC Bournemouth.

In Spanje schitterde de Nederlandse aanvaller regelmatig. Hij maakte in 51 wedstrijden 22 goals voor Villarreal. Vorig seizoen haalden Danjuma en Villarreal de halve finale van de Champions League. Hoogtepunt voor de Nederlander was zijn winnende goal in de kwartfinale tegen Bayern München (1-0).

Danjuma wordt de negende Nederlander in het witte Tottenham Hotspur-shirt. Eerder speelden John Metgod, Hans Segers, Willem Korsten, Edgar Davids, Rafael van der Vaart, Michel Vorm, Vincent Janssen en Steven Bergwijn voor Spurs.

