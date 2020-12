Vermoeden van hersenschudding? Extra wissel in het voetbal

José Mourinho Zo bouwt ‘The Special One’ aan een vechtmachi­ne bij Spurs

16:33 Onze voetbalexpert Maarten Wijffels verkeert als jeugdspeler en journalist al bijna een leven lang in het Nederlandse profvoetbal. In Kijk op voetbal signaleert hij de laatste trends, ontwikkelingen en andere opmerkelijke zaken op de velden van wereldsport nummer 1. Vandaag over de rehabilitatie van José Mourinho bij Tottenham Hotspur.