Vermeer na MLS-debuut meteen in elftal van de week

UEFA-baas Ceferin waarschuwt voor verande­ring alleen om meer geld

10:45 De UEFA staat de komende jaren voor de grote uitdaging om de voetbalsport in de huidige vorm te beschermen. Dat zei voorzitter Aleksander Ceferin vanmorgen in de Beurs van Berlage in Amsterdam tijdens het jaarlijkse congres van de Europese voetbalbond.