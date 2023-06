Vermakelijke arrogantie bij Manchester City: ‘Naar de Champions League-finale? Nee, ik pak de volgende keer wel mee’

Argentijn­se voetbalfan overlijdt na ‘sprong’ van tribune, fans reageren geschokt

Een Argentijnse voetbalsupporter is zaterdag om het leven gekomen na een val van een tribune in Estadio Monumental in de hoofdstad Buenos Aires. Daar speelden River Plate en Defensa y Justicia op dat moment een competitiewedstrijd. Het duel werd direct stilgelegd.