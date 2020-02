Vermaelen en Iniesta nemen deel aan krankzinnige penaltyserie in Japan

Eredivisie gaat voorlopig door België wacht storm niet af: alle voetbaldu­els op zondag afgelast

14:32 De KNVB wacht tot uiterlijk morgenochtend met de beslissing over het wel of niet laten doorgaan van de eredivisieduels, maar in België zijn ze er al uit. Alle wedstrijden op zondag in de Jupiler Pro League en de Proximus League, het tweede niveau op de Belgische voetballadder, worden vanwege storm Ciara uitgesteld.