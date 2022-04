Verlost van zijn schaduw Cristiano Ronaldo is Karim Benzema plots dé favoriet voor de Gouden Bal

Door Edwin Winkels



Het was een kort interview, na afloop van een wedstrijd van Real Madrid in het voorjaar van 2018. Benzema had weer eens gescoord, en dat was een zeldzaamheid, dat seizoen. Hij zou de Liga, met 32 gespeelde wedstrijden, afsluiten met slechts vijf doelpunten. Vijf. Voor een nummer 9, een centrumspits die zonder doelpunten in ademnood komt.