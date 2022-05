Verdriet bij Marseille na domper tegen Feyenoord: ‘Ze zijn enorm goed, met en zonder bal’

Voor Olympique Marseille werd de halve finale van de Conference League het eindstation. De Fransen slaagden er niet in de Feyenoord-muur te doorbreken en werden daardoor met de finale in zicht uitgeschakeld. Na afloop heerste er teleurstelling in het Franse kamp.

Verdediger Luan Peres was onder de indruk van het spel van Feyenoord, dat nauwelijks kansen cadeau gaf. ,,Het was een heel ingewikkelde wedstrijd voor ons’’, zei hij tegen L’Équipe. ,,Feyenoord is met en zonder bal enorm goed, ze zijn heel georganiseerd. Ze kregen ook nog wat kansen, maar wij ook.’’ Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 0-0 gelijkspel. ,,We zijn verdrietig, maar moeten ons oprichten en vol voor deelname aan de Champions League gaan.’’

Volgens coach Jorge Sampaoli was het uitvallen van de geblesseerde sterspeler Dimitri Payet een sleutelmoment in de wedstrijd. ,,Tot dat moment waren we de betere partij. We misten uiteindelijk nauwkeurigheid in de eindfase en wisten niet hoe we tot scoren moesten komen. Ook al bereikten we het doel niet, de spelers gaven niet op en hebben er alles aan gedaan.’’

Doelman Steve Mandanda sprak van een teleurstellende avond. ,,Er is veel verdriet bij ons. We wilden de finale bereiken, maar helaas hebben we onze kansen in de eerste wedstrijd vergooid. We kregen het nu niet voor elkaar om tot scoren te komen. We zijn teleurgesteld, ook voor onze supporters.’’

