Verbeek ontvlucht Australië: ‘Dit was de laatste strohalm’

Door Nik Kok



Opeens ging het allemaal even heel snel voor Gertjan Verbeek, de Nederlandse trainer van Adelaide United. ,,Een voor één gaan de vliegvelden van Australië dicht. We moesten snel handelen. Dit was zo’n beetje de laatste strohalm. Het vliegveld in Brisbane was al dicht. Vanuit Adelaide via Melbourne en dan via Doha naar Nederland konden we nog net het land uit. Misschien was dit wel één van de laatste mogelijkheden.” Hij landde vanmiddag met zijn vriendin en dochter op Schiphol.