Verbeek en Sibon winnen Australische beker met Adelaide United

Verbeek (56) vertrok in mei van dit jaar naar Australië. Naast Verbeek werkt ook voormalig spits Gerald Sibon in de staf van de club, als performance coach . Verbeek was eerder trainer van onder meer Heracles , Feyenoord, Heerenveen en AZ. Na zijn vertrek bij FC Twente, in maart vorig jaar, zat hij zonder club en werkte hij als voetbalanalist op televisie bij FOX Sports.

De competitie in Australië, de A-League, startte eerder deze maand. Afgelopen zondag won Melbourne City in de A-League nog met 2-1 van Adelaide United, maar in de bekerfinale drie dagen later was de ploeg van Verbeek dus wel de sterkste. Het Australische bekertoernooi wordt grotendeels voor de start van de competitie afgewerkt. Vorig seizoen won Adelaide United de FFA Cup ook al. John van ‘t Schip was van 2013 tot 2017 de manager van Melbourne City, dat samenwerkt met Manchester City.