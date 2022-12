Vera Pauw ontkent aantijgingen over wangedrag in Amerikaans rapport en krijgt steun vanuit Ierland

De naam van Vera Pauw, oud-bondscoach van de Oranjevrouwen en nu aan het roer bij het Ierse vrouwenvoetbalteam, valt in een rapport over misdragingen in de Amerikaanse vrouwenvoetbalcompetitie. De 59-jarige Pauw zou onder meer opmerkingen hebben gemaakt over het (over)gewicht van speelsters in haar tijd bij Houston Dash. Pauw ontkent de aantijgingen.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat er een uitgebreid rapport is verschijnen over wangedragingen in de National Women’s Soccer League. Daarin wordt onder andere geschreven over Vera Pauw, die in 2018 hoofdtrainer was van Houston Dash.

In het rapport staat dat Pauw speelsters aansprak op hun gewicht en op excessieve wijze controle wilde uitvoeren over hun eetgewoonten. Ze zou speelsters ‘too big’ hebben genoemd en voetbalsters prijzen die juist wél waren afgevallen, terwijl dat niet op basis zou zijn van prestaties of gezondheid. Een speelster zou een eetstoornis hebben opgelopen.

Het rapport schrijft dat Pauw voor het onderzoeksteam verschenen is, maar dat ze niet wilde meewerken aan een interview. In plaats daarvan leverde ze een geschreven verklaring af over wat zij dacht dat de beschuldigingen aan haar adres waren. Ze heeft gezegd dat ze nooit over het uiterlijk van speelsters gesproken heeft.

Pauw ontkent tegenover deze site alle aantijgingen. ,,Natuurlijk heb ik wel meegewerkt. Direct. Ik wilde alleen het gesprek opnemen, er zaten vier mensen tegenover mij alleen. Zij hebben eenzijdig het gesprek gestopt en daarom heb ik schriftelijk mijn verhaal gedaan. Ik wilde meewerken en open zijn. Er moest nu iets anders worden gezocht, want ik moest klaarblijkelijk in dat onderzoek voorkomen. Verder kan ik er nu niets over zeggen. Dit gaat ver over mijn grenzen heen.”

Statement

In een statement neemt Houston Dash afstand van haar ex-trainers die in het rapport worden genoemd, James Clarkson en dus Pauw. ,,Wij bieden onze excuses aan aan speelsters die onderworpen zijn geweest aan wangedrag van Clarkson en Pauw”, schrijft Houston Dash onder meer.

De Ierse voetbalbond laat weten achter Pauw te blijven staan. ,,De bond is op de hoogte van het rapport met gebeurtenissen uit het verleden waarin de naam van Pauw wordt genoemd. Zowel de bond als Vera had geen inzage in het rapport voordat het gepubliceerd werd en wij wijzen erop dat Vera haar gedachten al kenbaar heeft gemaakt aan de schrijvers van het rapport. De bond blijft Vera en haar team steunen in de voorbereidingen op het aankomende WK in 2023.”

Pauw heeft zich met Ierland verrassend geplaatst voor het toernooi komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Het wordt de eerste WK-deelname van Ierland.

