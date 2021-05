Venetië na 20 jaar terug in Serie A

Fotoserie Enorme feestvreug­de bij Atlético Ma­drid-spe­lers en fans na behalen elfde landstitel

22 mei Atlético Madrid is zaterdag voor de elfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Spanje geworden. Los Colchoneros boekte op een zinderende slotdag een overwinning op Real Valladolid (1-2) en veroverde zo voor het eerst sinds 2014 de landstitel in La Liga. Na het laatste fluitsignaal was de feestvreugde bij de ploeg van trainer Diego Simeone en de fans van Atlético enorm.